ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минском районе 58-летний мужчина в шлепанцах ушел за грибами и вернулся через неделю

23.08.2021 19:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На поиски пропавшего собрались волонтеры, а он сам пришел домой.


Мужчина ушел за грибами и вернулся через неделю, когда на его поиски уже собралась группа волонтеров. Фото: ПСО Ангел.

Поисковую операцию на утро 22 августа объявил поисково-спасательный отряд «Ангел» в агрогородке Колодищи Минского района. Неделю назад там пропал 58-летний мужчина. Волонтеры собрались накануне вечером, чтобы с утра выйти на поиски пропавшего. Но утром его дочь рассказала, пишет kp.by, что мужчина сам вернулся домой ночью, около 2.40. Подробности рассказывает «Млын».

15 августа Сергей Грушевский из Колодищей пошел в лес в 200 метрах от дома собирать грибы, чтобы сдать их на заготовительный пункт. Он ушел, когда жены не было дома. Было известно лишь, что мужчина не взял с собой ничего из личных вещей и ушел в шлепанцах.

- Утром собирались выехать в Колодищи из трех точек Минска со всей экипировкой для поисков человека в лесу, но мне в Интернете написала дочка Сергея Грушевского о том, что он уже дома. Ее отец вернулся самостоятельно в 02:40. Где пропадал целую неделю, об этом нам не сообщили. Наш отряд прекратил поиски мужчины, - рассказала изданию координатор ПСО Ангел Кристина Крук.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На поиски пропавшего собрались волонтеры, а он сам пришел домой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как понять, что вы не нравитесь мужчине? 4 признака, на которые стоит обратить внимание!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by