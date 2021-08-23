В Минском районе 58-летний мужчина в шлепанцах ушел за грибами и вернулся через неделю





Мужчина ушел за грибами и вернулся через неделю, когда на его поиски уже собралась группа волонтеров. Фото: ПСО Ангел.





пишет kp.by, что мужчина сам вернулся домой ночью, около 2.40. Подробности рассказывает «Млын». Поисковую операцию на утро 22 августа объявил поисково-спасательный отряд «Ангел» в агрогородке Колодищи Минского района. Неделю назад там пропал 58-летний мужчина. Волонтеры собрались накануне вечером, чтобы с утра выйти на поиски пропавшего. Но утром его дочь рассказала,kp.by, что мужчина сам вернулся домой ночью, около 2.40. Подробности«Млын».





15 августа Сергей Грушевский из Колодищей пошел в лес в 200 метрах от дома собирать грибы, чтобы сдать их на заготовительный пункт. Он ушел, когда жены не было дома. Было известно лишь, что мужчина не взял с собой ничего из личных вещей и ушел в шлепанцах.





- Утром собирались выехать в Колодищи из трех точек Минска со всей экипировкой для поисков человека в лесу, но мне в Интернете написала дочка Сергея Грушевского о том, что он уже дома. Ее отец вернулся самостоятельно в 02:40. Где пропадал целую неделю, об этом нам не сообщили. Наш отряд прекратил поиски мужчины, - рассказала изданию координатор ПСО Ангел Кристина Крук.







