27 августа Верховный суд рассмотрит дело о ликвидации БАЖ









"Сегодня Верховный суд Беларуси рассмотрел жалобу общественного объединения "Белорусская ассоциация журналистов" на предупреждение, вынесенное министерством юстиции после мониторинга документов организации. Судья Верховного суда Валентина Кулик... решила оставить предупреждение министерства юстиции в силе",- говорится в сообщении.





пишет interfax.by, что БАЖ не согласен с таким решением и намерен его обжаловать. Там уточняется,interfax.by, что БАЖ не согласен с таким решением и намерен его обжаловать.





"Несмотря на это, в пятницу, 27 августа, судья Верховного суда Инесса Лазовикова начнёт рассмотрение иска самого Минюста о ликвидации общественного объединения "Белорусская ассоциация журналистов", - уточнили в БАЖ.





Как сообщалось, Минюст подал в Верховный суд Беларуси исковое заявление о ликвидации БАЖ в связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны ассоциации и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства.





В ассоциации "категорически не согласны с претензиями Минюста". Предупреждение было вынесено в июле.





В БАЖ напомнили, что так же в июле в офисе ассоциации прошёл обыск. "У организации нет доступа к уставным документам, печатям организации и договорам аренды, указанным в предупреждении. Мы даже не знаем, что вывезли из офиса БАЖ", - утверждают в ассоциации.





Как сообщалось, в Беларуси 14-15 июля прошли обыски у сотрудников ряда неправительственных организаций и негосударственных СМИ.





В Следственном комитете Беларуси это объяснили причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.



