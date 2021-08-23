Луческу: почему Шкурин так долго не дебютировал? Не так легко войти в новый коллектив













Хорошая игра в исполнении двух хороших команд. Получился динамичный матч с хорошим движением игроков. Заслуженная победа, но могли забить еще больше. Соперник хорошо сыграл, действуя на контратаках, имел несколько моментов у наших ворот, но в целом я удовлетворен и игрой, и результатом. Двигаемся дальше. Также доволен и тем, что дебютировали Шкурин и Антюх. Оба хорошо сыграли. Ребята помогли им влиться в коллектив и сыграть удачно. Шкурин ассистировал, забивал… Впрочем, сегодня я доволен всеми игроками. Почему Шкурин так долго не дебютировал? Не так легко войти в новый коллектив, не так легко понять, как надо играть. Нужно время любому, в том числе и Шкурину. Чаще всего против нас команды защищаются большим количеством игроков. Шкурин — не тот, кто действует в ограниченных зонах, ему нужен простор. А Десна как раз атакует, при этом оставляя зоны. То, что он забил [мяч записан как автогол Завийского — прим.], еще не значит, что он полностью адаптировался к нашей игре, еще есть нюансы, связанные с его адаптацией. Не стоит забывать, что есть другие: Рамирес, Кулач – последний, к слову, лучший на тренировках сейчас. Они тоже хотят играть, им тоже надо давать возможность. А еще Супряга после травмы возвращается, наконец, есть Вербич… Сложно делать выбор, когда такое большое количество атакующих игроков. Но мы учитываем все нюансы, против кого играем, — заявил Луческу.



















