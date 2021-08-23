|
90% банкротов в Беларуси – частники
Источник материала: Партизан
По состоянию на 1 августа в производстве экономических судов находится 1420 дел о банкротстве.
Фото: Blizko.by
Из них — около 90% – частные организации. 600 из них – из Минска (43%)
Также экономически несостоятельными являются 142 крупные компании из этого списка, имеющими важность для экономики страны. ОАО «Ковры Бреста», ЗАО «Дельта Банк», ОАО «Кожевник» – все это либо государственные, либо градообразующие или бюджетообразующие организации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 1 августа в производстве экономических судов находится 1420 дел о банкротстве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)