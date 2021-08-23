Дьявол кроется в деталях, почему советский герб пришлось перерисовать через 13 лет





пишет 1reg.by, который затем без малого 70 лет носили государственные символы и все предметы, которые несли эту печать. А дело было так. В январе 1923 года в СССР по указанию правительства была создана комиссия по разработке государственного герба и флага. После конкурсных изысканий сошлись на варианте,1reg.by, который затем без малого 70 лет носили государственные символы и все предметы, которые несли эту печать.





Композиция герба была составлена заведующим художественно-репродукционным отделом Гознака В. Н. Адриановым. За работой над эскизом следил лично секретарь Президиума ЦИК СССР А. С. Енукидзе. А окончательный эскиз советского герба выполнил художник И. И. Дубасов.

И вот спустя 13 лет в 1936 году поступило указание срочно изменить детали герба. Вот два рисунка 1923 и 1936 года и на них всего одно отличие.

















Герб-СССР-1923г.





Герб-СССР-1936г.

Его сложно разглядеть человеку неискушенному в сельском хозяйстве, а вернее в истории инструментов труда аграриев.





Вот купюра образца 1925 года и мы специально вырезали из нее герб, чтобы читатель убедился, что история основана на реальных событиях.





















Приглядитесь к ручке серпа. На купюре и рисунке 1923 года она перевернута. Только в 1936 году эту неточность разглядели и перевернули точеную рукоять крестьянского орудия. Утолщение кверху на ручке делали вручную, а затем на станках для того, чтобы она не выскальзывала из руки при работе, такая форма давала дополнительный упор при срезании стеблей пшеницы.