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Александр Лукашенко: «Коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на внеочередном саммите альянса.
В центре внимания лидеров стран ОДКБ – ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств – членов ОДКБ. Участие в саммите также принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Обсудили сегодня обстановку на таджикско-афганской границе, проблему беженцев и террористических угроз.
Ксения Худолей, корреспондент:
А ряд общих проблем теперь непременно ляжет на плечи Организации Договора о коллективной безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Можно было бы сказать, что коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу. Давайте будем думать, что это не совсем так. Нельзя сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет на совершенно осознанный шаг США по созданию нестабильности в данном регионе, отчасти в зоне ответственности ОДКБ. Они создали проблемы и (как вы говорили – я поддерживаю это) сейчас перекладывают решение на других. При этом, по сути, еще пытаются выйти сухими из воды. Американцы это любят.
Нам надо выработать общую позицию. Надо отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе, к чему нас призывает Эмомали Шарипович, подготовить эту общую позицию (
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Александр Лукашенко: «Коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу»
Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе...
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