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В Беларуси появились плюс девять политзаключенных. Кто эти люди?
23.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусское правозащитное сообщество назвало их имена.
Правозащитники
Наталья Турова осуждена судом Ленинского района г. Бреста 18 августа 2021 года по ч.1 ст. 368 УК за оскорбление президента и по ч.1 ст. 377 УК за повреждение протокола к одному году и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии;
Юрий Серебро осужден судом Октябрьского района г. Витебска 13 августа 2021 года по ч.1 ст.368 УК за оскорбление президента к одному году и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии;
Александр Игнатович осужден 10 августа 2021 года судом Ленинского района г. Могилева по ст. 369 УК за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к двум годам и шести месяцам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, содержится в ИУОТ;
Юрий Виничук осужден 9 июня 2021 года судом Брестского района по ст. 368 УК за оскорбление президента к полутора годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Александр Юницкий осужден 11 июня 2021 года судом Светлогорского района Гомельской области по ст. 369 УК за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Сергей Бурак осужден 7 июня 2021 года судом Мостовского района Гродненской области по ст. 368 УК за оскорбление президента и по ст. 370 УК за надругательство над государственными символами к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Владимир Шурубейко осужден 20 мая 2021 года судом Московского района г. Бреста по ст. 369 УК за оскорбление за оскорбление сотрудника КГБ к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Сергей Балахонов
Анатолий Сивец осужден 5 июня 2021 года судом Московского района г. Минска за нанесение протестных надписей по ст. 339 УК к двум годам и шести месяцам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.
Правозащитники признали их политзаключенными, требуют от белорусских властей немедленно освободить всех узников совести и прекратить политические репрессии против граждан страны.
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Белорусское правозащитное сообщество назвало их имена.
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