В Беларуси появились плюс девять политзаключенных. Кто эти люди?

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Белорусское правозащитное сообщество назвало их имена.

Правозащитники получили информацию о следующих лицах, лишенных свободы за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование иных допустимых форм выражения мнений:

Наталья Турова осуждена судом Ленинского района г. Бреста 18 августа 2021 года по ч.1 ст. 368 УК за оскорбление президента и по ч.1 ст. 377 УК за повреждение протокола к одному году и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии;

Юрий Серебро осужден судом Октябрьского района г. Витебска 13 августа 2021 года по ч.1 ст.368 УК за оскорбление президента к одному году и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии;

Александр Игнатович осужден 10 августа 2021 года судом Ленинского района г. Могилева по ст. 369 УК за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к двум годам и шести месяцам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, содержится в ИУОТ;

Юрий Виничук осужден 9 июня 2021 года судом Брестского района по ст. 368 УК за оскорбление президента к полутора годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Александр Юницкий осужден 11 июня 2021 года судом Светлогорского района Гомельской области по ст. 369 УК за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Сергей Бурак осужден 7 июня 2021 года судом Мостовского района Гродненской области по ст. 368 УК за оскорбление президента и по ст. 370 УК за надругательство над государственными символами к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Владимир Шурубейко осужден 20 мая 2021 года судом Московского района г. Бреста по ст. 369 УК за оскорбление за оскорбление сотрудника КГБ к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Сергей Балахонов осужден судом Октябрьского района г. Витебска 23 августа 2021 года по ч.1 ст.368 УК за оскорбление президента к одному году лишения свободы в исправительной колонии;

Анатолий Сивец осужден 5 июня 2021 года судом Московского района г. Минска за нанесение протестных надписей по ст. 339 УК к двум годам и шести месяцам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

Правозащитники признали их политзаключенными, требуют от белорусских властей немедленно освободить всех узников совести и прекратить политические репрессии против граждан страны.