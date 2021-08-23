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Сборная Беларуси представила проморолик к олимпийской квалификации
Источник материала: Партизан
С 26 по 29 августа в Братиславе сборная Беларуси сразится с командами Словакии, Австрии и Польши за единственную путевку на Олимпийские игры.
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С 26 по 29 августа в Братиславе сборная Беларуси сразится с командами Словакии, Австрии и Польши за единственную путевку на Олимпийские игры.
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