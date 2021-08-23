ГКИ: неоформленным остается 25% недвижимости граждан и юрлиц









Госкомимущество вынесло на общественное обсуждение проект указа «О кадастровой оценке недвижимого имущества».





пишет Officelife.media. Проект предлагает возможность внесудебного уточнения кадастровой стоимости в период ее действия (после даты кадастровой оценки) путем проведения независимой оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, определяемой в текущем использовании,Officelife.media.





Проект предлагает проведение работ по кадастровой оценке недвижимого имущества по трем группам: жилая многоквартирная недвижимость, жилая одноквартирная и блокированная недвижимость, нежилая недвижимость.





В обосновании документа говорится, что из-за заявительного принципа госрегистрации остается неоформленным 20-25% недвижимого имущества граждан и юрлиц.





Это можно исправить через создание ГИС «Регистр кадастровой стоимости», которая будет содержать идентификационные сведения о правообладателях недвижимого имущества, полученные в результате интеграции с регистром недвижимости.





ГКИ объясняет, что идентификационные сведения о правообладателях недвижимого имущества необходимы для взаимодействия с информационными ресурсами Министерства по налогам и сборам.



