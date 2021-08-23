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Алексей Авдонин: «Евразийское пространство едино. Сегодня беженцы на границах с Таджикистаном, завтра они могут быть у нас»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на внеочередном саммите альянса.
Хотя формально талибы заявляют, что не станут вести борьбу против государств Центральной Азии, силовое напряжение на рубеже Таджикистана и Афганистана нельзя исключать. Протяженность границы – более 1 300 километров.
Осевшие в Афганистане талибы с любезно оставленным американским оружием могут стать непрошенными гостями и создать угрозу сопредельному Таджикистану – южной границе ОДКБ.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
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Алексей Авдонин: «Евразийское пространство едино. Сегодня беженцы на границах с Таджикистаном, завтра они могут быть у нас»
Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе...
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