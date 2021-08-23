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Опыт СССР можно использовать для подготовки белорусских спортсменов? Рассказала чемпионка ОИ-1972

23.08.2021 20:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Алена Сырова, СТВ:
Чтобы был более высокий результат у нас, Анастасия, как считаете, не хватает кадров или каких-то условий для тренировок? Может быть, мы недостаточно внимания на регионы обращаем?

Опыт СССР можно использовать для подготовки белорусских спортсменов? Рассказала чемпионка ОИ-1972

Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира 2011 года, двукратный серебряный призер II Европейских игр, участница Олимпийских игр в Токио:
В принципе, спортсмены вообще не должны жаловаться, условий у нас предостаточно. Единственное – обратить внимание на молодежь в деревнях, в детских домах. У них там очень большая будет мотивация, особенно в детском доме. Когда человек желает, прямо из кожи вон лезет, чтобы попасть в сборную, это дорогого стоит.

Алена Сырова:
Президент говорил, что не мешало бы создать некий социальный лифт, который бы позволял ребятам пробиться через все эти тернии и оказаться на равных условиях в команде.

Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:
А ведь, казалось бы, это все уже было. Я ведь пришла в интернат спортивного профиля. Семья – пять девочек, и я попадаю в интернат спортивного профиля, где меня отобрали, я хотела гимнастикой заниматься. Сначала я в оперный поступала, меня куда-то там несло. И вот я в интернате спортивного профиля, где одевали, кормили, учили, тренировали и так далее.

Опыт СССР можно использовать для подготовки белорусских спортсменов? Рассказала чемпионка ОИ-1972

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
То есть вполне вероятно, что опыт Советского Союза можно использовать?

Антонина Кошель:
Да, интернаты на примере Беларуси стали развивать по всем республикам. Потом это было училище олимпийского резерва, потом во всех областях, потом еще в городах. Но это было одно республиканское училище, я стала первой олимпийской чемпионкой в 1972-м, но оно давало результат. Оттуда вышло много-много.

Алена Сырова:
То есть мотивация превыше исходных данных, да?

Антонина Кошель:
Найти таланты – перепахать миллионы нужно.

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Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020,...
 
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