Обзор чрезвычайных происшествий

Источник материала: БT

Спасли жизнь мужчине бойцы МЧС в Могилеве

Стихия окутала квартиру по улице Якубовского. На полу в коридоре жилища огнеборцы обнаружили хозяина. На него надели кислородную маску и вывели на свежий воздух. Мужчина в больнице. Не исключено, что к ЧП привел горящий окурок.





Непотушенная сигарета спровоцировала пожар в Гомеле

Непотушенная сигарета спровоцировала пожар в Гомеле. Пламя вспыхнуло в жилище на 4 уровне девятиэтажки, из окон шел густой дым. Медицинская помощь понадобилась погорельцу - женщина отравилась дымом. Остальные постояльцы квартиры (мужчина и ребенок) не пострадали. Спасатели огонь потушили, однако он успел повредить одну комнату.





В Мозыре горел частный дом

В момент ЧП в жилище находились пенсионерка с сыном. Мужчина не пострадал, а его мать увезли в больницу с диагнозом "отравление продуктами горения". Стихия повредила кровлю по всей площади и веранду. Пожар мог произойти по причине неисправной электропроводки.





В Бобруйске понадобилась помощь спасателей участнику аварии

Помощь спасателей понадобилась участнику аварии в Бобруйске. Сообщается, что на перекрестке столкнулись МАЗ и "митсубиси". От удара легковушка вылетела на тротуар и врезалась в жилое здание. В салоне покореженного авто оказался зажат водитель. Бойцы МЧС разрезали металл и вытащили мужчину - она госпитализирована.





Солома загорелась в поле Щучинского района - полыхали 132 тонны

Бойцам МЧС нужно было разорвать рулоны высушенной растительности, чтобы огонь не уничтожил все. Спецоперация увенчалась успехом, но с небольшими потерями. Целыми остались 120 тонн соломы.





В Смолевичском районе в зерносушильном комплексе тлела рожь

Боролись с огнем и в Смолевичском районе. В зерносушильном комплексе тлела рожь. На момент ЧП загрузка оборудования составляла 60 тонн зерна. Пламя потушили, обошлось без пострадавших. Причины инцидента выясняют специалисты.





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