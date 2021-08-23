В Бобруйске осудили 25-летнего парня на 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии за незаконный оборот наркотиков

Источник материала: БT

Фото в телефоне как доказательство преступления. Накануне в Бобруйске осудили 25-летнего парня. Его обвиняли в незаконном обороте наркотиков. Изначально у правоохранителей были предположения, что парень выращивает коноплю для производства марихуаны. Однако доказательств этой гипотезы не было. Разобраться в деталях удалось с помощью смартфона юноши. Одно из фото - ладонь крупным планом. А на ней некое растение, похожее на коноплю. Специалистам необходимо было выяснить, чья это рука. За дело взялись эксперты. Они сравнили фото в телефоне с отпечатками рук парня. Сложные манипуляции и итог - рука на фото - это ладонь обвиняемого. Заключение эксперта стало одним из доказательств причастности юноши к незаконному обороту запрещенных веществ. Были и иные улики, в результате молодой человек во всем сознался. В итоге фемида приговорила фигуранта к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Читайте также:



