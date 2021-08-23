Обзор дорожных происшествий

Источник материала: БT

В интернете появился момент аварии в Барановичском районе

Накануне на трассе М1 "фольксваген" вылетел на встречную, где машину протаранила "мазда". По данным очевидцев, в обоих авто за рулем были женщины, от удара "мазда" загорелась. В "фольксвагене" находился ребенок в удерживающем кресле, машина съехала в кювет. В причинах аварии разбираются инспекторы ГАИ, пострадавших доставили в больницу.





Смертельная авария на МКАД

В районе Чижовки "фиат" при перестроении столкнулся с "ситроеном". По всей видимости, после удара девушка-шофер потеряла контроль над управлением и, вылетев с дороги, врезалась в осветительную мачту. Из покореженного авто пострадавшую извлекали спасатели. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.





В районе проспекта Победителей в Минске произошла авария

И еще одну аварию на столичной кольцевой зафиксировал регистратор. Инцидент случился в районе проспекта Победителей. Судя по этим кадрам, водитель "рено" не справился с управлением, врезался в отбойник, а после машину отбросило на проезжающий "шевроле". Инцидент вызвал серьезную пробку на внешнем кольце.





Авария из 5 автомобилей спровоцировала многокилометровый затор на Дзержинской трассе

ДТП случилось на подъезде к столице недалеко от Щомыслицы. Скорее всего, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.





В Гродненском районе дорожная милиция преследовала пьяного на "мицубиси"

Водитель проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Во время преследования на гравийной дороге шофер не справился с управлением и съехал в кювет. Сразу после этого он попытался убежать в лес, но его задержан. По данным ГАИ, у 51-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения, он отказался от прохождения освидетельствования. В октябре прошлого года его уже задерживали за пьяную езду. Теперь бесправнику грозит уголовная ответственность.





На улице Красная в Минске под колеса общественного транспорта угодил кроссовер

Затор из трамваев этим утром был на столичной улице Красная, там под колеса общественного транспорта угодил кроссовер. Предварительно установлено, что во время разворота водитель Hyundai из-за яркого солнца не увидел транспорт на рельсах. В результате ДТП никто не пострадал, по данным Минсктранса, спустя полчаса движение трамваев было восстановлено.





ГАИ выясняет обстоятельства аварии на столичной кольцевой

В воскресенье днем каршеринговое авто врезалось в Infiniti, который стоял в крайнем левом ряду МКАДа. Предварительно установлено, что кроссовер остановился из-за поломки. В результате сильного удара пострадал водитель Volkswagen, а также два пассажира Infiniti





Пытаясь избежать наезда на велосипедиста, водитель БМВ сбил пешехода

Инцидент случился в Минском районе вблизи Михановичей. Завидев байк на дороге, 21-летний шофер прибегнул к экстренному торможению, попал в неуправляемый занос, выехал на встречную, где сбил 44-летнего местного жителя. После машина съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадавший с травмами был доставлен в больницу.





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