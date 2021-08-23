Источник материала: БT

Попытка сэкономить 1,5 тысячи евро на таможенных платежах может обернуться штрафом в семь раз больше. Белорусские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог" раскрыли аферу. На территорию ЕАЭС пытались незаконно ввезти электромобиль, стоимость последнего занизили почти в полтора раза. По документам, в большегрузе транспортировали легковушки марки Mercedes и Tesla. В ходе проверки выяснилось, что реальная стоимость электромобиля около 36,5 тысячи евро. Таким образом литовский перевозчик пытался сэкономить 1,5 тысячи евро на таможенный платежах. По данному факту начат административный процесс.





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