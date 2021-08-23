Следователи в Витебске ищут жертв аферистки: 67-летней жительницы Сенно

Источник материала: БT

Следователи в Витебске ищут жертв аферистки. Речь идет о 67-летней жительнице Сенно. По данным следствия женщина, просила своих знакомых оформлять кредиты в банке в Витебске, приобретать различные товары и передавать их ей. Взносы обещала в дальнейшем оплачивать сама и в полном объеме, естественно. И отметим, изначально свои обязательства старалась выполнять - производила минимальные выплаты по кредитам, но вскоре и вовсе прекратила вносить суммы. Следователи просят всех, кто пострадал от действий этой женщины, звонить по номеру: 8 033 399 80 44.

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