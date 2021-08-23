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Следователи в Витебске ищут жертв аферистки: 67-летней жительницы Сенно

23.08.2021 20:41 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Следователи в Витебске ищут жертв аферистки. Речь идет о 67-летней жительнице Сенно. По данным следствия женщина, просила своих знакомых оформлять кредиты в банке в Витебске, приобретать различные товары и передавать их ей. Взносы обещала в дальнейшем оплачивать сама и в полном объеме, естественно. И отметим, изначально свои обязательства старалась выполнять - производила минимальные выплаты по кредитам, но вскоре и вовсе прекратила вносить суммы. Следователи  просят всех, кто пострадал от действий этой женщины, звонить по номеру: 8 033 399 80 44.


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Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Следователи в Витебске ищут жертв аферистки. Речь идет о 67-летней жительнице Сенно. По данным следствия женщина, просила своих знакомых оформлять кредиты в банке в...
 
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