18-летний житель Орши обстрелял рейсовый автобус из пневматического пистолета

Источник материала: БT

Обстрелял из пневматического пистолета рейсовый автобус. Шутку не расценили ни представители автобусного парка, ни правоохранители. Милиция нашла стрелка, им оказался 18-летний житель Орши. А на записях камер видеонаблюдения хорошо видно, как юноша достает оружие, прицеливается в сторону проезжающего мимо транспорта.

Надежда Суркова, официальный представитель УВД Витебской области: В милицию обратились представители автобусного парка Орши. Они сообщили, что одна из машин после возвращения с маршрута имеет повреждение от пули. Милиционеры установили, что окно автобуса пострадало от выстрела из пневматического оружия. Также милиционеры выяснили, что пневматический пистолет принадлежит приятелю оршанца. Оружие изъято, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за хулиганство.





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