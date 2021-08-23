СК разбирается в обстоятельствах гибели трехлетнего ребенка в Стародорожском районе

Источник материала: БT

В Стародорожском районе погиб трехлетний ребенок - в обстоятельствах происшествия сейчас разбираются следователи. По информации СК, трое детей 3, 7 и 13 лет были дома одни - это агрогородок Синегово. В какой-то момент старший брат услышал крик сестры и выбежал во двор. Возле электрического насоса он увидел самого младшего из детей, трехлетнего брата. Ребенок не подавал признаков жизни. Медиков вызвали соседи, в это время они сами пытались реанимировать малыша.

Читайте также:



