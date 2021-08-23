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Президент Беларуси: «Мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на внеочередном саммите альянса.
Защищать южные рубежи, уверен Александр Лукашенко, необходимо вместе. Вопрос силового укрепления на этом опасном направлении должен решаться скоординированно. Уже сейчас ОДКБ готовится к коллективным плановым учениям.
Их цель – отработать задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований. Целесообразными, подчеркнул наш Президент, могут стать и внеочередные операции по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Полагаю, целесообразно рассмотреть вопрос о проведении в рамках ОДКБ внеочередных межгосударственных операций «Канал» и «Нелегал». Мы это делали раньше, делали очень эффективно, практика наработана. При этом мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов. Нет, мы просто выстраиваем оборону наших рубежей ОДКБ на случай, если...
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Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе...
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