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Транзитная отрасль Латвии обеспокоена санкциями против Беларуси

23.08.2021 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Транзитная отрасль Латвии озабочена снижением грузопотока через порты из-за введенных против Беларуси санкций.




Соответствующее заявление было сделано исполнительным директором «Балтийской ассоциации – транзит и логистика» Иварсом Ландманисом в интервью LETA.

Он пояснил, пишут Белновости что теперь латвийские компании могут работать с белорусскими исключительно в рамках действующих договоров, новые заключать нельзя.

Ландманис отметил, что у латвийских терминалов нет альтернативы белорусским нефтепродуктам.

Он напомнил, что несколько лет назад поставки в Латвию сократила Россия.

А теперь и белорусские нефтепродукты попали под санкции, и всё, – заявил Ландманис LETA.

Он рассказал, что транзитная отрасль Латвии в прошлом году возлагала большие надежды на белорусские грузы.

Мы ездили, пытались укрепить отношения. Сейчас всё это поставлено на паузу, – констатировал руководитель организации.

По его словам, пропускная способность латвийских терминалов остается высокой, а такого количества грузов, как раньше, больше нет.

Ландманис также отметил, что у латвийских предпринимателей нет финансирования на изменения вида деятельности.

Справочно

За 7 месяцев 2021 года порты Латвии обработали 23,327 миллиона тонн грузов.

Это на 10,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
 
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Транзитная отрасль Латвии озабочена снижением грузопотока через порты из-за введенных против Беларуси санкций.
 
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