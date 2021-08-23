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Транзитная отрасль Латвии обеспокоена санкциями против Беларуси
Источник материала: Партизан
Транзитная отрасль Латвии озабочена снижением грузопотока через порты из-за введенных против Беларуси санкций.
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Соответствующее заявление было сделано исполнительным директором «Балтийской ассоциации – транзит и логистика» Иварсом Ландманисом в интервью LETA.
Он пояснил,
Ландманис отметил, что у латвийских терминалов нет альтернативы белорусским нефтепродуктам.
Он напомнил, что несколько лет назад поставки в Латвию сократила Россия.
А теперь и белорусские нефтепродукты попали под санкции, и всё, – заявил Ландманис LETA.
Он рассказал, что транзитная отрасль Латвии в прошлом году возлагала большие надежды на белорусские грузы.
Мы ездили, пытались укрепить отношения. Сейчас всё это поставлено на паузу, – констатировал руководитель организации.
По его словам, пропускная способность латвийских терминалов остается высокой, а такого количества грузов, как раньше, больше нет.
Ландманис также отметил, что у латвийских предпринимателей нет финансирования на изменения вида деятельности.
Справочно
За 7 месяцев 2021 года порты Латвии обработали 23,327 миллиона тонн грузов.
Это на 10,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Транзитная отрасль Латвии озабочена снижением грузопотока через порты из-за введенных против Беларуси санкций.
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