Транзитная отрасль Латвии обеспокоена санкциями против Беларуси













Соответствующее заявление было сделано исполнительным директором «Балтийской ассоциации – транзит и логистика» Иварсом Ландманисом в интервью LETA.





пишут Белновости что теперь латвийские компании могут работать с белорусскими исключительно в рамках действующих договоров, новые заключать нельзя. Он пояснил,Белновости что теперь латвийские компании могут работать с белорусскими исключительно в рамках действующих договоров, новые заключать нельзя.





Ландманис отметил, что у латвийских терминалов нет альтернативы белорусским нефтепродуктам.





Он напомнил, что несколько лет назад поставки в Латвию сократила Россия.





А теперь и белорусские нефтепродукты попали под санкции, и всё, – заявил Ландманис LETA.





Он рассказал, что транзитная отрасль Латвии в прошлом году возлагала большие надежды на белорусские грузы.





Мы ездили, пытались укрепить отношения. Сейчас всё это поставлено на паузу, – констатировал руководитель организации.





По его словам, пропускная способность латвийских терминалов остается высокой, а такого количества грузов, как раньше, больше нет.





Ландманис также отметил, что у латвийских предпринимателей нет финансирования на изменения вида деятельности.





Справочно





За 7 месяцев 2021 года порты Латвии обработали 23,327 миллиона тонн грузов.





Это на 10,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.







