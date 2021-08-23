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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве впервые в истории сыграет в квалификации на Кубок мира

23.08.2021 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женская сборная нашей страны победила на чемпионате Европы по хоккею на траве 2-го дивизиона.



Игры проходили с 15 до 21 августа в Праге, сообщили «Минск-Новости» в Белорусской федерации хоккея на траве.

Путь к победе начался с группового этапа. Здесь наши хоккеистки сыграли три матча — со сборными Франции, Чехии и Австрии. По итогам раунда белоруски заняли второе место и вышли в полуфинал. Они со счетом 3:1 обыграли чешек, при этом разошлись вничью с австрийками (2:2) и уступили француженкам (1:2).

В полуфинале нашим хоккеисткам противостояла сборная Польши, которая в соседней группе заняла первое место. Победа белорусок оказалась убедительной — 5:1. А вот в финале у них появилась возможность взять реванш у команды Франции. Игра оказалась довольно упорной — счет был открыт только на 53-й минуте Евгенией Филиппович, выступающей за ХК «Минск». К слову, этот гол оказался единственным в матче.

Блестящая игра позволила женской сборной по хоккею на траве впервые в истории сыграть в квалификации на Кубок мира. Он пройдет с 1 по 17 июля будущего года в Нидерландах и Испании. Отборочные игры запланированы на 21–24 октября в Риме. В квалификационный раунд вышли три команды из чемпионата Европы высшего дивизиона (сборные Шотландии, Ирландии и Италии), а также пять лучших дружин из чемпионата Европы 2-го дивизиона (команды Беларуси, Польши, Франции, Уэльса и России).

В квалификационном раунде будет разыграна всего одна путевка. Пятеро участников финальной стадии Кубка мира уже известны. Это сборные принимающих турнир Испании и Нидерландов, а также команды, занявшие 2, 3 и 5-е места в чемпионате Европы высшего дивизиона, — дружины Германии, Бельгии и Англии.
 
Теги: Минск
 
 
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Женская сборная нашей страны победила на чемпионате Европы по хоккею на траве 2-го дивизиона.
 
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