Женская сборная Беларуси по хоккею на траве впервые в истории сыграет в квалификации на Кубок мира









сообщили «Минск-Новости» в Белорусской федерации хоккея на траве. Игры проходили с 15 до 21 августа в Праге,«Минск-Новости» в Белорусской федерации хоккея на траве.





Путь к победе начался с группового этапа. Здесь наши хоккеистки сыграли три матча — со сборными Франции, Чехии и Австрии. По итогам раунда белоруски заняли второе место и вышли в полуфинал. Они со счетом 3:1 обыграли чешек, при этом разошлись вничью с австрийками (2:2) и уступили француженкам (1:2).





В полуфинале нашим хоккеисткам противостояла сборная Польши, которая в соседней группе заняла первое место. Победа белорусок оказалась убедительной — 5:1. А вот в финале у них появилась возможность взять реванш у команды Франции. Игра оказалась довольно упорной — счет был открыт только на 53-й минуте Евгенией Филиппович, выступающей за ХК «Минск». К слову, этот гол оказался единственным в матче.





Блестящая игра позволила женской сборной по хоккею на траве впервые в истории сыграть в квалификации на Кубок мира. Он пройдет с 1 по 17 июля будущего года в Нидерландах и Испании. Отборочные игры запланированы на 21–24 октября в Риме. В квалификационный раунд вышли три команды из чемпионата Европы высшего дивизиона (сборные Шотландии, Ирландии и Италии), а также пять лучших дружин из чемпионата Европы 2-го дивизиона (команды Беларуси, Польши, Франции, Уэльса и России).





В квалификационном раунде будет разыграна всего одна путевка. Пятеро участников финальной стадии Кубка мира уже известны. Это сборные принимающих турнир Испании и Нидерландов, а также команды, занявшие 2, 3 и 5-е места в чемпионате Европы высшего дивизиона, — дружины Германии, Бельгии и Англии.