В «Белнефтехиме» пояснили, почему цена на топливо растет по 1 копейке













Нефть закупается в России, в Беларуси ее перерабатывают, чтобы получить нефтепродукты.





пишет Belnovosti.by, политика ценообразования направлена на удержание приемлемой для экономики и населения стоимости топлива. По информации концерна «Белнефтехим»,Belnovosti.by, политика ценообразования направлена на удержание приемлемой для экономики и населения стоимости топлива.





«Белнефтехим» в качестве метода регулирования рынка выбрал установление предельных максимальных цен.





Стоимость топлива в Беларуси не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть, – цитирует заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Светлану Гурину Федерация профсоюзов Беларуси. – При этом не увеличивается такими же темпами в периоды роста котировок.





Гурина обратила внимание, что в сопредельных европейских странах цены не топливо изменяются с большей амплитудой, чем в Беларуси.





В «Белнефтехиме» пояснили, что цены на европейских АЗС остаются намного выше по сравнению с белорусскими ценами даже в периоды глобального падения цен на нефть, как это было во втором квартале годом ранее.







