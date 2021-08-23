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В чём разница между олимпийцами и паралимпийцами и есть ли она вообще? Рассказал Александр Григоров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр Григоров, экс-министр спорта и туризма Беларуси, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный тренер БССР:
Вот эта мотивация переходит к детям. Отсюда и любовь людей, простых людей, к нашим спортсменам. Они понимают, что жизнь в спорте не слишком длинная. Она бывает очень короткой. Поэтому полностью согласен с тем, что должна быть не только мотивация, будем говорить, денежная. Должна быть мотивация и в моральном плане. Должна мотивация прививать самым широким массам людей любовь к этим людям. Вот сегодня Максим, я уверен, просто становится каким-то идолом в нашей стране. Равняются. А таких было у нас очень много. Я называл цифры по олимпийским чемпионам и так далее. Я полагаю, сейчас, ребята, когда закончились Олимпийские игры, в обязательном порядке проводите мастер-классы, встречайтесь в трудовых коллективах, встречайтесь в детских спортивных школах и учебно-спортивных учреждениях.
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Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020,...
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