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В чём разница между олимпийцами и паралимпийцами и есть ли она вообще? Рассказал Александр Григоров

23.08.2021 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Разница между подготовкой олимпийцев и паралимпийцев существует? Во взгляде спортсменов, еще в чем-то? Спортсмен, который получает награду, стремится завоевать ее, награду на Олимпиаде – это, наверное, одна история. А паралимпиец, превозмогая свои увечья, свои невозможности в здоровье, просто добивается чего-то. Он другой человек или, в принципе, разницы нет?

В чём разница между олимпийцами и паралимпийцами и есть ли она вообще? Рассказал Александр Григоров

Александр Григоров, экс-министр спорта и туризма Беларуси, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный тренер БССР:
Абсолютно нет. Вы знаете, что любой спортсмен вообще… Смысл спортивной жизни любого человека – это достижение каких-то определенных результатов. Вторая сторона этого процесса. Ребята достигают в спорте результатов. Становятся чемпионами, получают медали. Но есть еще один важный момент. На них равняется молодежь. И сегодня, если взять любого ребенка и спросить: «Ты хочешь пробежать или поднять?», он, наверное, скажет, что я хочу быть таким сильным, как, условно, Леонид Тараненко. Или таким мощным, как Александр Васильевич Медведь. Или таким быстрым, как Нестеренко даже, так сказать.

Вот эта мотивация переходит к детям. Отсюда и любовь людей, простых людей, к нашим спортсменам. Они понимают, что жизнь в спорте не слишком длинная. Она бывает очень короткой. Поэтому полностью согласен с тем, что должна быть не только мотивация, будем говорить, денежная. Должна быть мотивация и в моральном плане. Должна мотивация прививать самым широким массам людей любовь к этим людям. Вот сегодня Максим, я уверен, просто становится каким-то идолом в нашей стране. Равняются. А таких было у нас очень много. Я называл цифры по олимпийским чемпионам и так далее. Я полагаю, сейчас, ребята, когда закончились Олимпийские игры, в обязательном порядке проводите мастер-классы, встречайтесь в трудовых коллективах, встречайтесь в детских спортивных школах и учебно-спортивных учреждениях.

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Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020,...
 
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