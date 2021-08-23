Латушко: «Банковская система стала частью репрессивной машины»

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Лидер демократического движения белорусов заявил о том, что у него в распоряжении оказались документы, свидетельствующие о взаимодействии Следственного комитета и Нацбанка Беларуси.





По словам Павла Латушко, подлинность документов подтвердили несколько источников в различных силовых ведомствах.

Политик отметил , что согласно документам, СК, Генпрокуратура и МВД получают полный и открытый доступ к информации обо всех счетах и электронных счетах граждан в белорусских банках.

Банковская тайна, предусмотренная статьей 121-й Банковского кодекса, отныне перестала существовать, а сама банковская система стала частью репрессивной машины режима.

Павел Латушко полагает, что система начала действовать 9 июля, в день вступления в силу Закона «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля».