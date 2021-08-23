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«Материал очень востребованный». Что такое Единый информационно-образовательный ресурс и как он работает?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 1 сентября в новом формате начинает работать Единый информационно-образовательный ресурс. Между собой его называют копилкой новаторских идей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Круглик, директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:
Подсказки для учителя, как сделать урок эффективнее. А для школьников и родителей – учебный тренажер. По каждому предмету для всех классов разработан курс дистанционного обучения школьников. Так что «не выучил, потому что отсутствовал» уже не пройдет.
Алеся Климович коллегам рассказывает, как ее коллектив создавал 49 онлайн-уроков по географии.
Алеся Климович, директор средней школы № 115 Минска:
Юрий Круглик:
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«Материал очень востребованный». Что такое Единый информационно-образовательный ресурс и как он работает?
Новости Беларуси. С 1 сентября в новом формате начинает работать Единый информационно-образовательный ресурс. Между собой его называют копилкой новаторских идей,...
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