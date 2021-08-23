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«Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что ещё обсуждают на большом педсовете в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стратегию развития системы образования в эти дни определяет большой педсовет. 23 августа в Минске около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, представителей власти, общественных объединений и профсоюзов обсуждали насущные для отрасли вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представили новые проекты. Один из них, к примеру, – возможность получить образование, не выходя из дома.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Участие в педсовете традиционно принимает и народный учитель Беларуси. За время работы, а это больше четырех десятков лет, Валерий Барашков подготовил более 100 победителей олимпиад по физике, в том числе международных. С коллегами сегодня делится секретами мастерства.
Если тезисно, в профессии учителя главное – это любовь к детям; классический урок нынче не в моде, больше практики из жизни в подаче материала; самому быть постоянно на волне новых идей. Но и о проблемных местах в образовании.
И вот уже развернулась целая дискуссия на тему «Цифровая трансформация системы образования». Быть или не быть? Вопрос не стоит, необходимо повышать цифровую грамотность.
Алла Бордиловская, заместитель начальника отдела образовательных услуг НЦОТ:
Сегодня участники форума работали в секциях, делились опытом и идеями по совершенствованию педагогического процесса от детского сада до вуза. Каким быть образованию на ближайшие годы? Какие коррективы необходимы на законодательном уровне и как готовить кадры для отрасли? Эти и другие вопросы обсудят 24 августа в формате пленарного заседания.
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«Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что ещё обсуждают на большом педсовете в Минске
Новости Беларуси. Стратегию развития системы образования в эти дни определяет большой педсовет. 23 августа в Минске около тысячи педагогов, руководителей...
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