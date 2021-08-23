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Максим Недосеков: «Много школ специализированных приглашают, чтобы приехал, провёл мастер-класс»

23.08.2021 21:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Алена Сырова, СТВ:
Результаты – это и есть лучшая реклама вида спорта. Неоднократно наблюдалась зависимость: как только у нас медаль в определенном виде спорта, тут же маленьких детей родители приводят. Гимнастки показали – значит, в гимнастику. Максим, ваш вид спорта стал популярнее, есть кому следом за вами пойти?

Максим Недосеков: «Много школ специализированных приглашают, чтобы приехал, провёл мастер-класс»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Или, скажем так, есть ли запрос на то, чтобы с вами встретиться, поговорить.

Максим Недосеков: «Много школ специализированных приглашают, чтобы приехал, провёл мастер-класс»

Максим Недосеков, бронзовый призер по прыжкам в высоту Олимпийских игр 2021 года в Токио:
Конечно, много школ специализированных приглашают, чтобы приехал, провел мастер-класс. Но пока не получается по времени, так как еще соревнования. После этого я обязательно съезжу в парочку школ и проведу небольшой мастер-класс. Потому что если проводить большой, нужно всех собирать в определенном месте и уже конкретно, чтобы было 300-400 человек, чтобы проводить специализированный мастер-класс по прыжкам в высоту.

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Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020,...
 
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