Григоров о результатах спортсменов: «Они же достигаются сумасшедшим трудом. Они жертвуют собой во всех отношениях»

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мне кажется, что медиа, Telegram-каналы, телевизионные и вообще соцсети, интернет размыли как-то ореол человека, который, как вы сказали, спустился с небес.
Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:
Они больше людей прививают к виртуальной жизни, нереальной. В наши годы когда-то действительно больше было натуральности, а сейчас же игры могут отвлекать. Искусственного больше, чем такого, настоящего. Я думаю, что все-таки здравый смысл восторжествует и надо не ослаблять популяризацию, рекламу спортсменов, посещать школы общеобразовательные.
Александр Григоров, экс-министр спорта и туризма Беларуси, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный тренер БССР:
Люди должны, родители – мы же все родители – знать и понимать, что труд спортсмена – это колоссальнейший труд. Это, как я иногда говорю, кровь, пот и слезы. И только тогда выливается в определенный результат. Но они же достигаются сумасшедшим трудом. Они жертвуют собой во всех отношениях.