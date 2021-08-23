«Появилась Домрачева, биатлонисты стали популярны». Моисевич о том, как знаменитые спортсмены влияют на молодёжь

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У нас команда по легкой атлетике есть? Говорят, что после Токио все развалилось.
Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:
Да нас много уже разваливали раз.
Кирилл Казаков:
Да, но мы как птица феникс возрождаемся.
Юрий Моисевич:
Дело в том, что «команда» – это очень важное слово, потому что, как говорят, одна тростиночка сломается легко, а пучок сломать сложно. Все эти перипетии, с учетом прошлого года, конечно, сказывались, но здоровое ядро спортсменов осталось. И фактически все наши топовые спортсмены, если даже кто-то и был подвержен чему, то они правильно поняли – надо все-таки держаться того, что нас объединяет, что прежде всего надо показывать себя на дорожке, в секторе. А потом уже закончат карьеру, будут заниматься политикой.
Кирилл Казаков:
Ребят, которые хотят заниматься легкой атлетикой, меньше не становится?
Юрий Моисевич:
Меньше не становится даже по статистике. В принципе, может быть, за счет того, что чуть-чуть сельское население уменьшается.
Алена Сырова, СТВ:
То есть у нас в основном спортсмены – это не горожане?
Юрий Моисевич:
Раньше как-то больше было из сельской местности, потому что, наверное, все-таки сеть общеобразовательных школ была шире. Сейчас урбанизация, все как-то больше в городах оседают. Но, в принципе, правильно вы сказали, я помню, когда сталкивался. В теннисе у нас были успехи в Кубке Дэвиса – как сразу вал пошел детей туда.
Кирилл Казаков:
Потом появилась Домрачева, биатлонисты стали популярны.
Юрий Моисевич:
Вот это основную роль играет. Олимпийский чемпион, сам помню свою юность, болеешь по телевизору, приходишь, видишь в натуральном виде этого человека, думаешь: «Бог спустился с небес». Перед тобой стоит, и начинаешь понимать, что он обычный человек, такой же как ты, но только, единственное, наверное, трудолюбие его, какая-то целеустремленность. Вот эти вещи очень важны для молодого поколения.