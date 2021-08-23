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Глава паралимпийской сборной Беларуси: мы несколько человек вытащим из четырёх стен, они станут вести активный образ жизни – будет уже победа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Олег Шепель, председатель Белорусского паралимпийского комитета:
И если даже мы несколько человек вытащим с пенсии, из социального жилья, из четырех стен, которые, может, не будут большими спортсменами, но станут вести активный образ жизни – будет не меньшая победа, чем золотая медаль. Спорт – это всегда политика. Это во всех государствах. Поэтому я думаю, что люди, которые в нашей команде, в других командах, прекрасно понимают, что они защищают честь нашей страны, честь своей страны.
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Глава паралимпийской сборной Беларуси: мы несколько человек вытащим из четырёх стен, они станут вести активный образ жизни – будет уже победа
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020,...
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