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Глава паралимпийской сборной Беларуси: мы несколько человек вытащим из четырёх стен, они станут вести активный образ жизни – будет уже победа

23.08.2021 21:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
История сослагательного наклонения не имеет. Но зато история знает людей, которые, прежде чем добраться до цели, очень много делают. И эта мотивация наверняка больше всего у наших паралимпийцев. У нас есть небольшое интервью нашего главы паралимпийской сборной, которая отправилась в Токио.

Глава паралимпийской сборной Беларуси: мы несколько человек вытащим из четырёх стен, они станут вести активный образ жизни – будет уже победа

Олег Шепель, председатель Белорусского паралимпийского комитета:
Безусловно, завтра большой день. Потому что спортсмены пять лет готовились, спортсмены настроены по-боевому. Безусловно, есть опытные люди. Состав команды 20 человек, из них семь дебютантов. Это хороший показатель. Планируем выступить не хуже, чем на прошлой Паралимпиаде. За них болеет вся страна, а самое главное, болеют люди, которые в инвалидной коляске, которые незрячие.

Интервью с Олегом Шепелем читайте здесь.

И если даже мы несколько человек вытащим с пенсии, из социального жилья, из четырех стен, которые, может, не будут большими спортсменами, но станут вести активный образ жизни – будет не меньшая победа, чем золотая медаль. Спорт – это всегда политика. Это во всех государствах. Поэтому я думаю, что люди, которые в нашей команде, в других командах, прекрасно понимают, что они защищают честь нашей страны, честь своей страны.

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Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020,...
 
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