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Бывший нападающий клубов НХЛ Джимми Хэйс умер в 31 год
Источник материала: Партизан
Выступавший в Национальной хоккейной лиге американский нападающий Джимми Хейз скончался на 32-м году жизни, сообщает пресс-служба хоккейного клуба колледжа Бостона, цвета которого он ранее защищал.
"Хоккейный клуб Бостонского колледжа убит горем из-за кончины Джимми Хейза. Наши мысли и молитвы направлены на семью Хейза", - говорится в сообщении.
Причины смерти не указываются,
В НХЛ Хейз выступал за "Чикаго", "Флориду, "Бостон" и "Нью-Джерси". В 334 матчах НХЛ он набрал 109 (54+55 по системе "гол+пас") очков. Его младший брат, 29-летний Кевин Хейз играет за "Филадельфию".
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Выступавший в Национальной хоккейной лиге американский нападающий Джимми Хейз скончался на 32-м году жизни, сообщает пресс-служба хоккейного клуба колледжа...
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