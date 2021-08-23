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Бывший нападающий клубов НХЛ Джимми Хэйс умер в 31 год

23.08.2021 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выступавший в Национальной хоккейной лиге американский нападающий Джимми Хейз скончался на 32-м году жизни, сообщает пресс-служба хоккейного клуба колледжа Бостона, цвета которого он ранее защищал.




"Хоккейный клуб Бостонского колледжа убит горем из-за кончины Джимми Хейза. Наши мысли и молитвы направлены на семью Хейза", - говорится в сообщении.

Причины смерти не указываются, пишет interfax.by.

В НХЛ Хейз выступал за "Чикаго", "Флориду, "Бостон" и "Нью-Джерси". В 334 матчах НХЛ он набрал 109 (54+55 по системе "гол+пас") очков. Его младший брат, 29-летний Кевин Хейз играет за "Филадельфию".
 
 
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Выступавший в Национальной хоккейной лиге американский нападающий Джимми Хейз скончался на 32-м году жизни, сообщает пресс-служба хоккейного клуба колледжа...
 
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