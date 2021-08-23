Бывший нападающий клубов НХЛ Джимми Хэйс умер в 31 год













"Хоккейный клуб Бостонского колледжа убит горем из-за кончины Джимми Хейза. Наши мысли и молитвы направлены на семью Хейза", - говорится в сообщении.





пишет interfax.by. Причины смерти не указываются,interfax.by.





В НХЛ Хейз выступал за "Чикаго", "Флориду, "Бостон" и "Нью-Джерси". В 334 матчах НХЛ он набрал 109 (54+55 по системе "гол+пас") очков. Его младший брат, 29-летний Кевин Хейз играет за "Филадельфию".



