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Нацбанк Беларуси: индекс бизнес-климата улучшается

23.08.2021 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В аналитическом обозрении за май-июль Нацбанк Беларуси отмечает, что индекс бизнес-климата (ИБК), скорректированный на сезонность, с начала 2021 года постепенно улучшается.



Фактический индекс в III квартале составил 6,5%. То есть он вышел из отрицательного значения. Это связано, как считают в Нацбанке, пишет Office Life, с ростом объема производства. Другая причина: спрос уже не так динамично снижается, как ранее, и преобладают оптимистические ожидания.



И хотя сводный индекс экономических настроений (СИЭН) пока еще в минусе, он значительно улучшился. Также в обзоре регулятора сказано, что в августе-октябре опрошенные компании ждут роста объемов производства и спроса. В то же время они прогнозируют увеличение отпускных цен, сокращение числа занятых и рост потребности в кредитовании.
 
 
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В аналитическом обозрении за май-июль Нацбанк Беларуси отмечает, что индекс бизнес-климата (ИБК), скорректированный на сезонность, с начала 2021 года постепенно...
 
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