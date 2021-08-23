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Еще один житель Беларуси скончался после отравления суррогатным алкоголем в Карелии

23.08.2021 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Пудожском районе Карелии возросло до двух, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СКР в понедельник.




Дело расследуется по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц).

"По версии следствия, 22 августа работники предприятия в Пудожском районе употребили, предположительно, суррогатный алкоголь, в результате чего двое мужчин скончались, шестеро находятся в лечебных учреждениях с признаками острого отравления, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении, пишет interfax.by.

Ранее в понедельник со ссылкой на министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова сообщалось, что семеро жителей Беларуси были госпитализированы после отравления суррогатным алкоголем, еще один человек скончался.
 
 
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Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Пудожском районе Карелии возросло до двух, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального...
 
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