Еще один житель Беларуси скончался после отравления суррогатным алкоголем в Карелии













Дело расследуется по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц).





пишет interfax.by. "По версии следствия, 22 августа работники предприятия в Пудожском районе употребили, предположительно, суррогатный алкоголь, в результате чего двое мужчин скончались, шестеро находятся в лечебных учреждениях с признаками острого отравления, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении,interfax.by.





Ранее в понедельник со ссылкой на министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова сообщалось, что семеро жителей Беларуси были госпитализированы после отравления суррогатным алкоголем, еще один человек скончался.



