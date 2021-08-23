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Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество и интеграцию

23.08.2021 21:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, информирует пресс-служба правительства РФ.

Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество и интеграцию
Головченко и Мишустин в Минске. Фото: premier.gov.ru

Головченко и Мишустин в развитие прошедших 19 августа в г. Чолпон-Ата (Кыргызстан) российско-белорусских переговоров обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в разных областях.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили тематике углубления интеграции в Союзном государстве. Еще одной темой разговора стал график предстоящих контактов по правительственной линии.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, информирует пресс-служба...
 
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