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«Где-то 80% уходит на Российскую Федерацию». Посмотрите, какой урожай яблок вырастили брестские садоводы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Финальные штрихи – в стране убрали более 95 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В закромах уже свыше шести миллионов тонн зерна. По объемам лидирует столичный регион – там аграрии получили свыше полутора миллиона тонн. А по темпам ближе всего к завершению страды в Брестском регионе – до заветного финиша им остается меньше процента. Сейчас все внимание сложным участкам, которым досталось от непогоды. Впрочем, отдыхать аграриям некогда. Впереди – кормозаготовка, задел на урожай будущего и сбор даров сада.
Как мне дети говорят: мама, ты, наверное, на 90 % состоишь из яблок. Я вам серьезно говорю. Яблоки очень люблю.
Садовод Татьяна Копица своих подопечных только что по имени не называет. Инженер-техник-технолог подземных разработок из Луганской области вот уже семь лет с особым трепетом заботится о будущем урожае «краснощеких». За день хрупкие женщины собирают полторы тонны яблок. Эта партия первых осенних пойдет на детское питание.
Татьяна Копица, садовод сельхозпредприятия «Агро-сад Рассвет»:
В хозяйстве «Агро-сад Рассвет» под плодовыми деревьями 270 гектаров. Урожай на треть больше прошлогоднего принесла вишня и слива. Виды на яблоки – не меньше. По словам специалистов, погода благоприятствует весь год – даже суровая зима не нанесла урон.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
За сезон здесь планируют собрать 3,5 тысячи тонн яблок, две из них – на долгосрочное хранение. Для этого привлекут дополнительно полсотни работников. 80 % урожая хозяйство отправляет на экспорт. В этом году здешним производителям пришлось понервничать. В марте Россельхознадзор ввел яблочное эмбарго для Брестского региона.
Николай Остапович, управляющий отделением садоводства сельхозпредприятия «Агро-сад Рассвет»:
С 20 августа Россельхознадзор снял ограничения для нового брестского урожая, а это значит, белорусское яблоко, которое уже на протяжении нескольких последних лет по качеству превосходит европейских производителей, дойдет до прилавков не только местных супермаркетов, но и за рубеж.
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«Где-то 80% уходит на Российскую Федерацию». Посмотрите, какой урожай яблок вырастили брестские садоводы
Новости Беларуси. Финальные штрихи – в стране убрали более 95 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В закромах уже свыше шести миллионов...
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