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Кирилл Казаков об интересной закономерности: Президент сказал, что наград не получаем, на следующий день награды пошли

23.08.2021 21:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр Анатольевич, к вам вопрос на самом деле где-то шутейный, потому что он больше из народа. Когда Президент сказал, что наград не получаем, на следующий день награды пошли. Есть такая закономерность или мы просто хотим в это верить?

Кирилл Казаков об интересной закономерности: Президент сказал, что наград не получаем, на следующий день награды пошли

Александр Григоров, экс-министр спорта и туризма Беларуси, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный тренер БССР:
Президент Национального олимпийского комитета присутствовал на некоторых Олимпиадах, но нужно понимать следующее. Есть программа Олимпийских игр. Есть виды спорта, которые характерны для Беларуси, ведь мы не можем выступать одинаково успешно по всем видам спорта и программам Олимпийских игр. Как правило, первые дни не очень удачные на всех Олимпиадах, а затем мы по накатанной шли, набирали обороты, и в итоге получался неплохой результат. Как правило, венчало нас выступление художественной гимнастики, они последний вид, получали неплохие результаты. Я к тому, что не всегда накачка Президента, хотя он как человек, глубоко разбирающийся в видах спорта и в спорте в целом, заинтересован, чтобы каждый спортсмен себя нормально реализовал.

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Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020,...
 
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