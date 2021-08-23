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Лукашенко предложил выработать общую позицию ОДКБ по ситуации в Афганистане
23.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В понедельник в режиме видеоконференции прошел
Из-за сложной ситуации в Афганистане в зоне влияния ОДКБ возрастают риски терроризма, трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия. Александр Лукашенко предложил выработать общую позицию и обсудить ее в Душанбе на саммитах двух организаций ОДКБ и ШОС.
Незаконная миграция – еще одна тема переговоров. Александр Лукашенко напомнил, что через белорусскую границу в Европу пытаются проникнуть не только беженцы из Ирана, Сирии, но и Афганистана. Польские власти отказываются принимать у себя мигрантов из Центральной Азии. Лукашенко приводит цифры прошедших двух дней.
«Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт. Весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я прежде всего имею в виду Запад», – сказал президент Беларуси.
Александр Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о проведении в рамках ОДКБ внеочередных межгосударственных операций «Канал» по борьбе с наркотрафиком и «Нелегал» – противодействие незаконной миграции. На октябрь уже запланированы военные учения ОДКБ в Таджикистане.
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Из-за сложной ситуации в Афганистане в зоне влияния ОДКБ возрастают риски терроризма, трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия,...
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