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Лукашенко предложил выработать общую позицию ОДКБ по ситуации в Афганистане

23.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В понедельник в режиме видеоконференции прошел внеочередной саммит ОДКБ. Александр Лукашенко видит необходимость дальнейшего укрепления рубежей организации. В частности, таджикско-афганской границы, передает «МИР 24».

Из-за сложной ситуации в Афганистане в зоне влияния ОДКБ возрастают риски терроризма, трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия. Александр Лукашенко предложил выработать общую позицию и обсудить ее в Душанбе на саммитах двух организаций ОДКБ и ШОС.

«Еще один чувствительный вопрос, связанный с уходом США из Афганистана, это возможные планы размещения американского контингента в соседних странах, в том числе членах ОДКБ. Следуя союзническим принципам и нашим взаимоотношениям, я абсолютно поддерживаю, что полеты боевых самолетов США прежде всего над странами ОДКБ не приемлемы. Попытка НАТО сесть в Центральной Азии для России и для нас не приемлема», – указал белорусский лидер.

Незаконная миграция – еще одна тема переговоров. Александр Лукашенко напомнил, что через белорусскую границу в Европу пытаются проникнуть не только беженцы из Ирана, Сирии, но и Афганистана. Польские власти отказываются принимать у себя мигрантов из Центральной Азии. Лукашенко приводит цифры прошедших двух дней.

«Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт. Весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я прежде всего имею в виду Запад», – сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о проведении в рамках ОДКБ внеочередных межгосударственных операций «Канал» по борьбе с наркотрафиком и «Нелегал» – противодействие незаконной миграции. На октябрь уже запланированы военные учения ОДКБ в Таджикистане.



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Из-за сложной ситуации в Афганистане в зоне влияния ОДКБ возрастают риски терроризма, трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия,...
 
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