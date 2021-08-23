Лукашенко предложил выработать общую позицию ОДКБ по ситуации в Афганистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В понедельник в режиме видеоконференции прошел внеочередной саммит ОДКБ . Александр Лукашенко видит необходимость дальнейшего укрепления рубежей организации. В частности, таджикско-афганской границы, передает «МИР 24».

Из-за сложной ситуации в Афганистане в зоне влияния ОДКБ возрастают риски терроризма, трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия. Александр Лукашенко предложил выработать общую позицию и обсудить ее в Душанбе на саммитах двух организаций ОДКБ и ШОС.

«Еще один чувствительный вопрос, связанный с уходом США из Афганистана, это возможные планы размещения американского контингента в соседних странах, в том числе членах ОДКБ. Следуя союзническим принципам и нашим взаимоотношениям, я абсолютно поддерживаю, что полеты боевых самолетов США прежде всего над странами ОДКБ не приемлемы. Попытка НАТО сесть в Центральной Азии для России и для нас не приемлема», – указал белорусский лидер.

Незаконная миграция – еще одна тема переговоров. Александр Лукашенко напомнил, что через белорусскую границу в Европу пытаются проникнуть не только беженцы из Ирана, Сирии, но и Афганистана. Польские власти отказываются принимать у себя мигрантов из Центральной Азии. Лукашенко приводит цифры прошедших двух дней.