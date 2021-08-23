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О чем говорили президенты  Беларуси и России

23.08.2021 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

▫️Обсудили экономическую составляющую взаимоотношений. ▫️Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности.

Конкретные решения будут приняты в ближайшее время.

▫️Также обсудили предстоящие учения Запад-2021.

▫️Отдельно и подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО.

▫️Говорили и о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ.  

▫️Договорились Лукашенко и Путин о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.

 
 
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▫️Обсудили экономическую составляющую взаимоотношений. ▫️Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные...
 
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