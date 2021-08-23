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«Что ты мучаешься, тебя всё равно в команду не ставят». Антонина Кошель рассказала, как попала в олимпийскую сборную СССР
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «
Алена Сырова, СТВ:
Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:
Я до последнего сражалась, и для меня было самое главное – войти в эту золотую шестерку. И на том же опробовании я показала все что, могла. Я, может быть, даже на день раньше отсоревновалась, потому что смотрели, попаду я или не попаду. Меня не интересовало, что будет дальше происходить, какие награды будут. Самое главное – мне нужно было быть в этой шестерке, где я и оказалась. А вторая девочка осталась запасной, которая позволила себе хорошо покушать, могла нарушить режим, хотя она талантливее меня в сто раз, но так получилось. Я знала, что очень сложно, потому что три девочки из шести из Беларуси, не хотели этого делать. Конкуренция страшная, Советский Союз. Представляете, сколько республик? И каждый хотел, чтобы вошли, тем более еще и мальчики. У нас поехали три человека. Щукин Володя и Саша Малеев.
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«Что ты мучаешься, тебя всё равно в команду не ставят». Антонина Кошель рассказала, как попала в олимпийскую сборную СССР
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020,...
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