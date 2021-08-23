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Замминистра информации о Дне белорусской письменности: мы постараемся привлечь все страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 23 августа обсудили предстоящий День белорусской письменности, в рамках которого пройдет круглый стол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, запланированы квесты, открытие Аллеи писателей и Фестиваль книги и прессы.
Общая тема круглого стола – писатель и время. Но акцент в 2021 году – на общее гуманитарное пространство, поэтому среди участников – те страны, с кем у нас схожая ментальность, общее понимание языковой системы. Обещают не менее десяти стран-участниц.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Организаторы стремятся сохранить традиционный формат круглого стола, но также учитывают запрос времени. Онлайн-трансляции через YouTube и социальные сети продолжат и в этом году.
Игорь Бузовский:
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Новости Беларуси. В Минске 23 августа обсудили предстоящий День белорусской письменности, в рамках которого пройдет круглый стол, сообщили в программе Новости «24...
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