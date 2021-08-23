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В Минске пройдёт фестиваль «Вытокі». Чего ожидать жителям столицы?

23.08.2021 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вкусная еда от белорусских производителей, музыкальная программа и конкурсы. С 27 по 28 августа в Минске пройдет культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске пройдёт фестиваль «Вытокі». Чего ожидать жителям столицы?

Начнется праздник в 11 утра с экскурсионной программы по Верхнему городу. Особое место будет отведено городской Ратуше – там можно будет познакомиться с работами белорусских художников. Запланирован и круглый стол на тему разработки и продвижения национальных и региональных брендов. Авторы творческих и инновационных проектов смогут получить от экспертов комментарии по выбранным направлениям деятельности. Первый день фестиваля завершится концертом органной музыки.

В Минске пройдёт фестиваль «Вытокі». Чего ожидать жителям столицы?

Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу»:
28-го – такое зрелищное, массовое, такое красивое мероприятие. Я хотела бы пригласить в первую очередь семьи. Мамы, папы, бабушки, дедушки, обязательно с ребятами, потому что, с одной стороны, они там поучаствуют, ребята имеются ввиду молодые, в различного рода мини-соревнованиях. Скорее, в соревнованиях с самим собой, чтобы понять, какой вид спорта может быть интересен человеку. И для того, чтобы сам развивался и как здоровый человек, и как, может быть, будущее нашей спортивной нации.

В Минске пройдёт фестиваль «Вытокі». Чего ожидать жителям столицы?

В течение всего дня будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа. На сцене у Дворца спорта определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе. А завершится фестивальная программа концертом в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением главного дирижера Виталия Кульбакова. В 22:00 зрителей ждет торжественный салют.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вкусная еда от белорусских производителей, музыкальная программа и конкурсы. С 27 по 28 августа в Минске пройдет культурно-спортивный фестиваль...
 
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