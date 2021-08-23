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В Минске пройдёт фестиваль «Вытокі». Чего ожидать жителям столицы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вкусная еда от белорусских производителей, музыкальная программа и конкурсы. С 27 по 28 августа в Минске пройдет культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Начнется праздник в 11 утра с экскурсионной программы по Верхнему городу. Особое место будет отведено городской Ратуше – там можно будет познакомиться с работами белорусских художников. Запланирован и круглый стол на тему разработки и продвижения национальных и региональных брендов. Авторы творческих и инновационных проектов смогут получить от экспертов комментарии по выбранным направлениям деятельности. Первый день фестиваля завершится концертом органной музыки.
Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу»:
В течение всего дня будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа. На сцене у Дворца спорта определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе. А завершится фестивальная программа концертом в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением главного дирижера Виталия Кульбакова. В 22:00 зрителей ждет торжественный салют.
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Новости Беларуси. Вкусная еда от белорусских производителей, музыкальная программа и конкурсы. С 27 по 28 августа в Минске пройдет культурно-спортивный фестиваль...
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