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Более 60 представителей разных сфер удостоены госнаград. Приказ подписал Александр Лукашенко

23.08.2021 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Калийщики, нефтяники, врачи, артисты и не только – более 60 представителей различных сфер удостоены 23 августа государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Орденом Почета награждены директор 3-го рудоуправления «Беларуськалия» Александр Горбачев, трактористы-машинисты СПК «Негневичи», ОАО «Принеманский» и ОАО «Щорсы» Новогрудского района Леонид Дорошкевич, Игорь Караневский и Борис Лобач. Этой же награды удостоены начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Советскому району Гомеля Наталья Ткачева, генеральный директор управляющей компании холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь» Виктор Шайбак.

Более 60 представителей разных сфер удостоены госнаград. Приказ подписал Александр Лукашенко

Медалью «За трудовые заслуги» удостоена большая группа работников различных отраслей. Медаль Франциска Скорины получил главный редактор издательского дома «Звязда» Александр Карлюкевич, артист драмы Юрий Цвирко, профессор кафедры генетики и разведения сельскохозяйственных животных Гродненского государственного аграрного университета Людмила Танана.

Также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Благодарность Президента объявлена ряду прокурорских работников.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Калийщики, нефтяники, врачи, артисты и не только – более 60 представителей различных сфер удостоены 23 августа государственных наград, сообщили в...
 
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