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Головченко и Мишустин обсудили интеграцию и торгово-экономическое сотрудничество

23.08.2021 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Роман Головченко провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы правительств Беларуси и России обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов в различных областях. Особое внимание – тематике углубления интеграции в Союзном государстве.

 
 
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Новости Беларуси. Роман Головченко провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы правительств Беларуси и...
 
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