|
Головченко и Мишустин обсудили интеграцию и торгово-экономическое сотрудничество
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Роман Головченко провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы правительств Беларуси и России обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов в различных областях. Особое внимание – тематике углубления интеграции в Союзном государстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Роман Головченко провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы правительств Беларуси и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)