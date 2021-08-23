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Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на внеочередном саммите альянса. Встреча прошла в формате видеоконференции по инициативе Владимира Путина.
В центре внимания лидеров стран ОДКБ – ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств – членов ОДКБ. Участие в саммите также принял Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Обсудили сегодня обстановку на таджикско-афганской границе, проблему беженцев и террористических угроз.
Ксения Худолей, корреспондент:
После спешного бегства американских войск обстановка в Афганистане развивается стремительно и настораживающе. Из страны с населением почти 37,5 миллиона уже неделю слышны отголоски переворота. Эвакуация дипломатов и местного населения, полная трансформация власти и никакой конкретики относительно будущего уклада.
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Хотя формально талибы заявляют, что не станут вести борьбу против государств Центральной Азии, силовое напряжение на рубеже Таджикистана и Афганистана нельзя исключать. Протяженность границы – более 1 300 километров. Осевшие в Афганистане талибы с любезно оставленным американским оружием могут стать непрошенными гостями и создать угрозу сопредельному Таджикистану – южной границе ОДКБ.
Защищать южные рубежи, уверен Александр Лукашенко, необходимо вместе. Вопрос силового укрепления на этом опасном направлении должен решаться скоординированно. Уже сейчас ОДКБ готовится к коллективным плановым учениям. Их цель – отработать задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований. Целесообразными, подчеркнул наш Президент, могут стать и внеочередные операции по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией.
Более 12 тысяч человек покинули Афганистан с момента вступления талибов в Кабул. Бежать от войны и неразберихи люди будут по территориям наших государств. Потому подумать об этом лучше заранее и сообща.
Ксения Худолей:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Инструментов для принятия и реализации совместных решений по Афганистану в ОДКБ хватает, уверен наш Президент. Впереди еще три недели, чтобы скоординировать усилия и хорошо обдумать все актуальные вопросы. Главное, придерживаться принципа солидарности и союзничества, коллективно защищая безопасность собственных стран.
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Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран
Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе...
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