Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на внеочередном саммите альянса. Встреча прошла в формате видеоконференции по инициативе Владимира Путина.

В центре внимания лидеров стран ОДКБ – ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств – членов ОДКБ. Участие в саммите также принял Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Обсудили сегодня обстановку на таджикско-афганской границе, проблему беженцев и террористических угроз.

Ксения Худолей продолжит тему.





Ксения Худолей, корреспондент:

Внеочередная сессия – возможность сверить часы в условиях геополитической нестабильности. В повестке афганский вопрос и его влияние на безопасность стран-участниц ОДКБ. Ведь вне зависимости от географической близости к стране, захваченной талибами, вовлеченными в ситуацию по-союзнически оказались все.





После спешного бегства американских войск обстановка в Афганистане развивается стремительно и настораживающе. Из страны с населением почти 37,5 миллиона уже неделю слышны отголоски переворота. Эвакуация дипломатов и местного населения, полная трансформация власти и никакой конкретики относительно будущего уклада.

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Хотя формально талибы заявляют, что не станут вести борьбу против государств Центральной Азии, силовое напряжение на рубеже Таджикистана и Афганистана нельзя исключать. Протяженность границы – более 1 300 километров. Осевшие в Афганистане талибы с любезно оставленным американским оружием могут стать непрошенными гостями и создать угрозу сопредельному Таджикистану – южной границе ОДКБ.





Защищать южные рубежи, уверен Александр Лукашенко, необходимо вместе. Вопрос силового укрепления на этом опасном направлении должен решаться скоординированно. Уже сейчас ОДКБ готовится к коллективным плановым учениям. Их цель – отработать задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований. Целесообразными, подчеркнул наш Президент, могут стать и внеочередные операции по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией.

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Более 12 тысяч человек покинули Афганистан с момента вступления талибов в Кабул. Бежать от войны и неразберихи люди будут по территориям наших государств. Потому подумать об этом лучше заранее и сообща.

Ксения Худолей:

Белорусский лидер предостерег союзников: возможно, в миграционном лицемерии Запада мы первые, но уж точно не последние. И здесь еще один принципиально важный момент – нельзя допустить размещение армии США в сопредельных Афганистану государствах. Позицию Беларуси в этом вопросе разделяет и российская сторона. Фактически любое военное присутствие американцев в зоне ответственности ОДКБ можно считать провокацией.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще один чувствительный вопрос связан с уходом Штатов из Афганистана. Это возможные планы размещения вооруженных контингентов американской армии в соседних странах, в том числе членах ОДКБ. Я абсолютно поддерживаю президента России, его заявления о том, что полеты боевых самолетов США, прежде всего над странами ОДКБ, неприемлемы. И не только для России – для всех нас как членов ОДКБ. Более того, я абсолютно солидарен с ним, что движение НАТО (они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Беларусь в Россию), но попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы. Полагаю, что эта тема также заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности в зоне ответственности нашей организации.

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Инструментов для принятия и реализации совместных решений по Афганистану в ОДКБ хватает, уверен наш Президент. Впереди еще три недели, чтобы скоординировать усилия и хорошо обдумать все актуальные вопросы. Главное, придерживаться принципа солидарности и союзничества, коллективно защищая безопасность собственных стран.