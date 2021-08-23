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Мы можем отобрать тех, кто идёт на медали, и они могут не получить их. Как стоит формировать олимпийскую сборную?

23.08.2021 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
С точки зрения законодателя, человека, который понимает, что такое спортивное производство (это же большая индустрия, в которую включено очень большое количество людей, специалистов, средств), как предотвратить? Какой фильтр можно сделать, чтобы подобного не произошло на Олимпиаде?

Мы можем отобрать тех, кто идёт на медали, и они могут не получить их. Как стоит формировать олимпийскую сборную?

Александр Масейков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Олимпийских игр 1992 года в Барселоне:
Я считаю, на все случаи не всегда можно дать ответ. В законодательной базе это тоже не пропишешь полностью, потому что играет человеческий фактор. Скажем откровенно, каждый тренер знает, что из себя представляет спортсмен как человек, как спортсмен, как личность, какие у него есть слабые и сильные стороны. И я все-таки считаю, что сейчас, после этих Олимпийских игр, мы должны как-то жестче относиться. Не к людям, а в плане везти туда – это лично мое мнение – не столько набираться сил, сколько бороться за медали. И вот это «просто свозить», как бытует, набраться опыта – все, от этого уже надо уходить. Я считаю, что должны ехать только те люди, которые живут этим, хотят получить результат, а не просто едут туда поучаствовать.

Мы можем отобрать тех, кто идёт на медали, и они могут не получить их. Как стоит формировать олимпийскую сборную?

Кирилл Казаков:
То есть пусть команда будет меньше, но она будет профессиональнее.

Александр Масейков:
Да, но там будут бойцы, которые живут этим.

Мы можем отобрать тех, кто идёт на медали, и они могут не получить их. Как стоит формировать олимпийскую сборную?

Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:
Не согласна я немножко с тем, что только тех, которые… Надо тех, которые заслужили, сделали лицензию, добились. Тоже очень много здоровья выложено. Попасть, на Олимпийские игры отобраться – это тоже дорогого стоит. И не во всех видах спорта. Вот, например, спортивная гимнастика – знаем заранее, что не будет медали. Но молодую девочку повезти, все-таки прокрутиться в этой атмосфере, побывать. Мы можем отобрать тех, которые идут на медали, и они могут не получить медали. А что, Нестеренко Юли медаль планировали? Она завоевала, выстрелила.

Мы можем отобрать тех, кто идёт на медали, и они могут не получить их. Как стоит формировать олимпийскую сборную?

Александр Григоров, экс-министр спорта и туризма Беларуси, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный тренер БССР:
Есть определенный опыт комплектования национальных команд, поскольку я участвовал непосредственно в подготовке к трем летним Олимпийским играм и к трем зимним Олимпийским играм. У нас строилось комплектование команды по следующим принципам. Первое: категория спортсменов, явно претендующих на олимпийские награды. Вторая группа – категория спортсменов, которые могут и должны бороться за восьмерку по олимпийскому зачету. И третья категория спортсменов – те молодые перспективные спортсмены, которые должны пройти какую-то обкатку, и, естественно, с запасом на следующие Олимпийские игры. Вот по такому принципу мы выстраивали национальную команду Республики Беларусь.

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Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020,...
 
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