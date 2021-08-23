ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника

23.08.2021 23:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Клецком районе отметили «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2021 году столицей фестиваля стал агрогородок Яновичи. К празднику его готовили с осени. Отметить успехи уборочной кампании собрались все аграрии: это комбайнеры, водители, агрономы, руководители хозяйств. Общий хлебный каравай составил 81 тысячу тонн зерна. Урожайность – 49 центнеров с гектара. Хлеборобы Клецкого района уборку завершили одними из первых в области.

Репортаж Анны Куртасовой.

Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника

Эстафету празднования традиционных «Дожинок» в Клецком районе летом 2021-го принял агрогородок Яновичи. В местном парке шумно и красочно. У входа тематические фотозоны, угощения. Как правило, гостей встречают с душой и песней.

Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника

Праздник постарались сделать как можно интереснее и разнообразнее. Колорит фестивалю добавили точки с угощениями и народными сувенирами. Подготовили выставку декоративно-прикладного искусства, а также дегустацию продукции. Работали интерактивные зоны, спортивная, концертная площадки и зоны отдыха. Гостям точно было что посмотреть и попробовать.

Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника

Татьяна Конон:
Приехали с семьей. Очень ждали этот районный праздник, больше ожидания было, конечно, у детей, что новая площадка открылась, очень ждали аттракционы.

Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника

Анна Куртасова, корреспондент:
Для гостей праздника подготовили много сюрпризов. Особое место на выставке снопам. Все фигуры создавали мастера 10 хозяйств Клецкого района. В каждом свой смысл и своя особенность.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Клецком районе отметили «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2021 году столицей фестиваля стал агрогородок Яновичи. К празднику...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Америка влияет на проведение Олимпиады и при чём здесь отношения России и Японии? Рассказал Андрей Лазуткин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by