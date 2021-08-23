ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как Америка влияет на проведение Олимпиады и при чём здесь отношения России и Японии? Рассказал Андрей Лазуткин

23.08.2021 23:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Алена Сырова, СТВ:
Андрей, как вы считаете, тот информационный шум, который окутывал эти Олимпийские игры, способствовал чувству единства?

Как Америка влияет на проведение Олимпиады и при чём здесь отношения России и Японии? Рассказал Андрей Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:
Как вы думаете, бывает ли дым без огня? Конечно, нет. Просто чтобы зрители понимали: как вообще финансируется Международный олимпийский комитет? Они получают деньги не просто с билетов на Игры и символики, основная прибыль – это продажа прав на трансляцию телевизионную. Самый крупный рынок – это рынок американский, то есть американские компании вносят львиную долю дохода в МОК. Более того, канал Eurosport, который вещает на Европу те же самые Игры, уже продан американцам. Понятно, что кто сегодня платит деньги, тот и заказывает музыку. Это один момент этой Олимпиады, держите в уме.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
То есть это постановочное телевизионное шоу, в которое спортсмены вовлечены в качестве актеров?

Как Америка влияет на проведение Олимпиады и при чём здесь отношения России и Японии? Рассказал Андрей Лазуткин

Андрей Лазуткин:
Скажем так, если США о чем-то просят, им не могут отказать. В том числе это перенос Игр по времени, даже по месяцу может быть под сетку американского вещания подстроен. Второй момент – это Япония. Что бы ни происходило, какие бы провокации ни планировались, страна пребывания может сказать Штатам: «Ребята, давайте без этого, как-нибудь проведем это все спокойно». Но посмотрите, что сегодня происходит между Японией, например, и Россией. Опять возникли споры по Курилам, буквально на днях пикетировали посольство России в Токио. То есть проблемы есть, и, конечно, Япония закрыла глаза на то, что обижают союзника, Россию. В принципе, они себя как-то активно не вели, но все это можно было пресечь просто на уровне организаторов. Безусловно, если бы не было этого направленного вмешательства – кстати, все это прозвучало на «Большом разговоре с Президентом», что ряд спортсменов был включен по требованию МОК в нашу сборную, то есть их не хотели брать.

Читайте также:

Из-за чего боялись не попасть на Игры и какая атмосфера была в команде? Ванесса Колодинская об Олимпиаде

Главный тренер по лёгкой атлетике: «Раньше было больше стран-грандов в определённых видах спорта»

Количество стран и скандалы. Олимпийская чемпионка сравнила Игры 1972 и 2021 года

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020,...
 
Новости дня
Новости разные
 
О подготовке военных и взаимодействии в области СМИ. Что ещё обсудили президенты Беларуси и России по телефону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by