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В Минской области за выходные в ДТП погиб один человек

23.08.2021 23:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За 21-22 августа в Минской области произошло пять ДТП, в результате которых один человек погиб, пятеро получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задержаны 22 нетрезвых водителя, 127 пешеходов привлечены к административной ответственности.

Так, 21 августа около 22:00 недалеко от агрогородка Михановичи Минского района 21-летний водитель BMW увидел на проезжей части велосипедиста и экстренно затормозил. Выехал на встречную, где ушел в занос и сбил местного жителя, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

В Минской области за выходные в ДТП погиб один человек

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами и находился в нетрезвом состоянии. 

В Минской области за выходные в ДТП погиб один человек

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
21 августа около 3 часов ночи на 86-м километре автодороги М3 Минск – Витебск 38-летний водитель, двигаясь в направлении Минска на автомобиле Mercedes-Benz, совершил наезд на 42-летнего жителя столицы. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Установлено, что погибший не был обозначен световозвращающими элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В Минской области за выходные в ДТП погиб один человек

Еще одна авария на 40-м километре автодороги Логойск – Смолевичи – Марьина Горка. 31-летний водитель Volkswagen не уступил дорогу 63-летнему водителю Kia. В результате ДТП водитель первого авто с травмами госпитализирован. Установлено, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. За 21-22 августа в Минской области произошло пять ДТП, в результате которых один человек погиб, пятеро получили травмы, сообщили в программе...
 
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