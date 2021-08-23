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О подготовке военных и взаимодействии в области СМИ. Что ещё обсудили президенты Беларуси и России по телефону
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 23 августа провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты Беларуси и России договорились о нем еще во время утреннего саммита ОДКБ – продолжить обсуждение ситуации в Афганистане, сверить часы по актуальной тематике двусторонней повестки.
Разговор, в частности, коснулся экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые сегодня в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время.
Главы государств также обсудили предстоящие учения «Запад-2021». Отдельно и подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО. Говорили и о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о графике контактов на высшем уровне.
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О подготовке военных и взаимодействии в области СМИ. Что ещё обсудили президенты Беларуси и России по телефону
Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 23 августа провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты...
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