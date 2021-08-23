|
Саснович вышла во второй круг на турнире в Кливленде
Источник материала: Навiны
Александра Саснович (99 ВТА) вышла во второй круг на турнире ВТА в Кливленде с призовым фондом в 235 238 долларов.
В первом раунде белоруска в двух сетах переиграла американку Кристину Макхейл (112 ВТА) — 6:4, 7:5.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Саснович (99 ВТА) вышла во второй круг на турнире ВТА в Кливленде с призовым фондом в 235 238 долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)