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Саснович вышла во второй круг на турнире в Кливленде 

24.08.2021 06:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александра Саснович (99 ВТА) вышла во второй круг на турнире ВТА в Кливленде с призовым фондом в 235 238 долларов.

Саснович вышла во второй круг на турнире в Кливленде 

В первом раунде белоруска в двух сетах переиграла американку Кристину Макхейл (112 ВТА) — 6:4, 7:5.

 
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Александра Саснович (99 ВТА) вышла во второй круг на турнире ВТА в Кливленде с призовым фондом в 235 238 долларов.
 
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