Саснович вышла во второй круг на турнире в Кливленде 

Александра Саснович (99 ВТА) вышла во второй круг на турнире ВТА в Кливленде с призовым фондом в 235 238 долларов.





В первом раунде белоруска в двух сетах переиграла американку Кристину Макхейл (112 ВТА) — 6:4, 7:5.